Волейбольный “Зенит” Санкт-Петербурга выиграл у “Енисея” из Красноярска со счетом 3:0





В первом отрезке петербуржцы проявили себя лучше всего: счет по его окончанию составил 25:16. Лучше всех показал себя Георг Грозер. Во втором отрезке счет был более близким — 25:23, тоже самое можно сказать о третьей партии — 25:22. Тем не менее, победа выводит “Зенит” на четвертую строчку. Напомним, в последнем чемпионате России “Зенит” взял второе место.





Волейбольная команда “Зенит” из Санкт-Петербурга выиграла матч против игроков “Енисея” из Красноярска 12 января, сообщает РИА Спорт. Общий счет по итогам трех партий составил 3:0, но игра красноярской команды была достойной.