Житель Красногвардейского района Петербурга снял с воздуха автобус на Заневском, сбивший заграждения (видео)





На видеоряд автор наложил рождественскую музыку, поэтому даже серьезное ДТП приобрело особый “новогодний” антураж. Пользователи социальной сети похвалили Станислава З. за работу: “Можно эту музыку мне на телефон?” - выражает радость один из комментаторов. Причина ДТП неизвестна, рядом с автобусом стоят две легковые машины с повреждениями. По предварительной информации, никто не пострадал.









Фото и видео: https://vk.com/zaburdaev





Напомним, в Гатчинском районе после аварии госпитализировано семь человек .(Андрей Петров, Gazeta.SPb)Фото и видео: https://vk.com/zaburdaev

На Заневском проспекте 12 января автобус сошел с дороги и врезался в заграждения, сообщили жители Санкт-Петербурга в социальных сетях — один из жителей Красногвардейского района даже заснял место аварии на видео с управляемого дрона.