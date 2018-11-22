На границе США и Мексики нашли тайный туннель — уже третий за последний месяц





Агентство сообщает, что по туннелю проводили тех, кто хотел тайком перебраться через границу, а также переправляли наркотики, произведенные в странах Латинской Америки. По данным в сети, именно Мексика является основным поставщиком наркотиков в Америку, и это одна из причин по которой президент Дональд Трамп стремится жестче контролировать отношения между двумя странами.





На границе США и Мексики американские служащие обнаружили туннель в 10 м длиной, сообщает The Hill – третий за месячный период. Они стали появляться на фоне политики Трампа в отношении мигрантов и его стремления контролировать поток людей и продукции из Мексики в Штаты.