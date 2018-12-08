Более 200 протестующих задержаны в Париже: полиция использовала слезоточивый газ





Протесты “желтых жилетов” охватили всю страну: для того, чтобы сдержать толпы народы, только в Париже мобилизовали 5000 полицейских — а по всей Франции их число достигает 80 тысяч. Как сообщает BFMTV, на улицы вышло не меньше 84 тысяч людей: они протестуют против повышения налогов, подорожания бензина, требуют повышения уровня жизни и в конечном счете — ухода с поста президента Эммануэля Макрона.





На акциях протеста вечером в Париже 12 января задержали свыше 200 человек, сообщает Sputnik. Полиция использовала на бунтовщиках газ и брандспойты. В сотрудников полиции летели камни, бутылки и прочий мусор.