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Более 200 протестующих задержаны в Париже: полиция использовала слезоточивый газ

07:30
Тэги: франция, протесты, полиция
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Тэги: франция, протесты, полиция



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