Санкт-Петербург ждет пасмурное воскресенье и новый снегопад ближе к вечеру 13 января





Согласно данным МЧС по Петербургу и области, на дорогах сохраняется наледь и снежные накаты, поэтому водителям и пешеходам стоит быть особенно аккуратными. Ветер оценили в 2-3 м/с, утром с запада, вечером с юга. Солнце взойдет в 09:49 и сядет в 16:25, сообщает сервис.





В воскресенье в Санкт-Петербурге 13 января ожидают пасмурную погоду и небольшой снегопад ближе к вечеру, сообщает сервис Яндекс.Погода. Температура воздуха утром составляет -6 градусов, а к вечеру немного потеплеет: столбик поднимется до -3.