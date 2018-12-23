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Санкт-Петербург ждет пасмурное воскресенье и новый снегопад ближе к вечеру 13 января
07:12
Тэги: погода, воскресенье, снегопад
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