Украинский полковник признал беспомощность собственной армии





Полковник ВСУ в эфире телепередачи рассказал, что Украина не сможет остаться победителем в войне. Поэтому воюет она пока что только на словах. Таким образом Стеценко ответил на нападки в свою сторону от военачальников.Крым полковник назвал оккупированной территорий. Он сказал, что раз полуостров остается до сих пор таковым, значит, Украина действительно ничего не может сделать с этим. Стеценко заявил, что украинская сторона только говорит, что воюет, а сама к этому не готова и не особо подготавливается. При этом он считает, что Керченский пролив и отсоединенные территории необходимо возвращать.