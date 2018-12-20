Дочь Пескова считает, что московской молодёжи стоит поучиться скромности

Помимо прочего, девушка объяснила, почему предпочитает одеваться в Европе. На родине, говорит она, вещи стоят несколько дороже.





Напоминаем, что дочке Пескова пару дней назад исполнился 21 год.





Своим мнением дочь пресс-секретаря президента России поделилась в разговоре с изданием Tatler. Фрагмент беседы она выложила в своем Instagram-аккаунте. К слову, Елизавета Пескова довольно часто рассуждает на те или иные темы. На этот раз досталось московской молодежи. Чем именно они ей не угодили – не уточняется.