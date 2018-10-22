Стали известны характеристики нового iPhone

Также сообщается, что у новинки улучшили Face ID, а также сделали тройную основную камеру для лучшего качества фотографии. Пока что непонятно, когда именно стоит ожидать телефон в продаже.





Известно, что компания порадует своих поклонников новинкой уже в этом году. Кажется, за новенькой моделью точно выстроится очередь – быстрый интернет важен для многих пользователей, которые экономят свое время и не хотят ждать ни секунды. Новый iPhone уже признан одним из самых ожидаемых.