Санкт-Петербург хочет принять у себя Кубок вызова МХЛ в 2020 году

«На следующий Матч звезд претендуют Хельсинки. Чтобы была хорошая связка, возможно, Кубок вызова МХЛ будет в Санкт-Петербурге», - рассказал председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев, говорится в ТАСС. Эксперт назвал это сочетание отличным.





Напоминаем, что нынешний Кубок вызова прошел в Нижнекамске. Победителем стала сборная Западной конференции, которая разгромила Восток. Соперник лидера не смог забить ни одной шайбы.





Вторым городом, который примет Кубок вызова КХЛ в 2020 году, может стать город Хельсинки.