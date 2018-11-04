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Петербуржцы рассказывают о прорыве трубы на Софийской улице (видео)
01:08
Тэги: коммунальная авария, софийская улица, труба
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