Петербуржцы рассказывают о прорыве трубы на Софийской улице (видео)

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петергофе из-за прорыва трубы дорога превращается в каток . Все случилось после обеда – местные жители не рассказывают, удалось ли устранить протечку или они до сих пор вынуждены сидеть без воды. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



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Люди поделились в социальной сети «Вконтакте» фотографиями с места. Весь двор заволокло дымом – совсем скоро вода может превратиться в лед. Пока что непонятно, что стало причиной коммунальной аварии. Также не ясно, повлияла ли она как-то на отопление в домах неподалеку.Специалисты уже едут на место, чтобы оценить масштабы проблемы и начать разбираться с ней. Официальной информации от экстренных служб не поступало.