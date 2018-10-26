Создатели «Пилы» решили переснять «Пункт назначения»

Напоминаем, что первая часть «Пункта назначения» вышла в начале 20 века. Последняя часть серии вышла в 2011 году. Пять ужастиков смогли собрать более 660 миллионов долларов.









New Line Cinema уже работает над сценарием для фильма. Над ним будут трудиться два автора – Патрик Мелтон и Маркус Данстэн. Известно, что сценаристы ранее разрабатывали сюжет для некоторых частей фильма «Пилы». Пока что нет данных ни о начале съемок, ни об актерах, которые снимутся в кино. Также пока непонятно, каков будет сюжет, говорится в издании The Hollywood Reporter, которое ссылается на свои источники.