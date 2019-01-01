Во Всеволожском районе дотла сгорел частный дом





На месте происшествия выяснилось, что горит дом общей площадью 100 квадратных метров. Силами нескольких дежурных пожарных смен и двух единиц спецтехники возгорание удалось ликвидировать. На это ушло около часа.





Информации о пострадавших в пожаре нет. Сообщается, что по факту произошедшего отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района начал дознание.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Луге пожарные в ночь с воскресенья на понедельник тушили частный дом . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Утром, 12 января, около 7:15 часов в посёлке Агалатово Всеволожского района Ленинградской области загорелся частный дом. Об этом пишет “Мойка78” со ссылкой на Главное управление МЧС России по Ленобласти.