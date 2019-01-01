Врачи смогут сохранить ногу чудом выжившему малышу из Магнитогорска





Напомним, что Ваню нашли выжившим после взрыва бытового газа в одном из домов Магнитогорска в конце прошлого года. У него диагностировали сильные обморожения и закрытую черепно-мозговую травму

. Позже ребенка доставили в Москву. Сейчас за его состоянием следят врачи московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.





На днях Gazeta.SPb писала о том, что младенец, который провел 30 часов под завалами дома в Магнитогорске, пришел в сознание . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Состояние Вани Фокина на протяжении последней недели было стабильным, ножка малыша теперь находится вне угрозы. Об этом пишет “РИА Новости” со ссылкой на Министерство здравоохранения России.