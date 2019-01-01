Спасатели тушили два сарая в Гатчинском районе





Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. Если бы они опоздали, то огонь мог бы распространиться на площадь ста квадратных метров. К счастью, специалисты вовремя приехали и смогли справиться с возгоранием примерно за час. На борьбу с огнем прибыло семь человек и две единицы техники, говорится в сообщении ГУ МЧС по Ленинградской области.Пока неизвестно, что стало причиной пожара, а также не уточняется, есть ли пострадавшие. Специалисты занимаются выяснением обстоятельств дела.