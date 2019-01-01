Гараж на Планерной улице потушили за полчаса

На месте выяснилось, что горит гараж из железобетона площадью шесть квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать уже через полчаса - к 19:30. В операции принимали участие два пожарных расчёта.





О пострадавших в пожаре информации нет. Сообщается, что внутри гаража выгорела обстановка площадью пять квадратных метров. Причины возгорания не установлены.





В декабре Gazeta.SPb рассказывала о том, что пожарные тушили загоревшийся гараж в Выборгском районе. Огонь распростанился на 80 квадратных метров . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Вечером 12 января, около 18:00 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании на улице Планерной в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает “Мойка78”.