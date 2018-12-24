СМИ стало известно о госпитализации Евгения Плющенко

Известно, что спортсмен обратился к врачам за помощью, так как он чувствовал сильные боли в спине. Сейчас он находится в нейрохирурчисеком отделении. Информацию удалось выяснить РЕН ТВ.



Как себя чувствует заслуженный мастер спорта и как скоро его выпишут – не уточняется.





Напоминаем, что Евгений Плющенко должен был выступить на Олимпийских играх в 2014 году, но не смог откатать одиночную программу из травмы спины. Фигурист тогда сообщил о конце своей карьеры. Некоторые специалисты критиковали Плющенко и обвиняли во лжи.







