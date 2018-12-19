Apple анонсировал производство беспроводных зарядок

Производить зарядку будут давние партнеры компании, которые выпускают для нее наушники и кабели. Пока что информация официально не подтверждена. Непонятно, сколько будет стоить такая зарядка и когда ее можно будет купить.





На протяжении нескольких лет по сети гулял слухи о том, что компания решила отложить выпуск беспроводной зарядки. С чем на самом деле связано отсрочивание – неизвестно. Это уже и неважно, ведь все нюансы, судя по всему, решены и в скором времени любители продукции Apple смогут купить новенький гаджет в свою коллекцию.