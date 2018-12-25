В Петербурге откроют тир для международных соревнований по стрельбе





“Мы делаем современный европейский тир пулевой стрельбы… Поставлена задача к первому сентября запустить полностью этот тир”, – отметил Беглов.





Также врио губернатора заявил, что ко дню открытия нужно не только завершить работы, но и получить все нужные лицензии для начала работы.





Немного ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Александр Беглов прибыл с проверкой в Калининский район — и направился в школу на Кондратьевском . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).













К первому сентября 2019 года в школе Олимпийского резерва №3 на улице Ушинского в Калининском районе будет открыт тир с возможностью проведения соревнований международного уровня. Об этом 12 января рассказал врио губернатора Александр Беглов при объезде района.