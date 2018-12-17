Парадес может покинуть футбольный клуб «Зенит»

Напоминаем, что Парадес играл за «Рому» до тех пор, пока его не купил «Зенит» летом 2017 года. Его переход стоил футбольному клубу 23 миллиона евро.









Футболист уже несколько раз давал понять, что хочет уехать из Санкт-Петербурга и тренироваться с другой командой. Так, недавно в СМИ появилась информация о том, что Парадес наверняка уйдет в лондонский клуб. Сам футболист, комментируя отказ «Зенита» продать его в «ПСЖ», выразил желание играть с «Бока Хуниорс».