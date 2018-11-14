Учёные заявили, что глобальное потепление негативно скажется на птицах





Согласно им, рост температур усилит конкуренцию среди птиц – они будут бороться за источники пищи и места ддя гнезд. В перспективе пернатые будут конфликтовать из-за этого настолько сильно, что станут убивать друг друга.

"Мухоловки-пеструшки начали возвращаться в Европу чуть раньше из-за глобального потепления, что заставляет их все больше конфликтовать с синицами в разгар сезона размножения”, – пишет один из учёных и отмечает, что при этом жертвой синиц становится каждый десятый самец пеструшек.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что

ученые выяснили: холод и темнота способствуют увеличению тяги к алкоголю . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Зоологи выяснили, как именно глобальное потепление скажется на птицах и разметили результаты исследования в издании Current Biology.