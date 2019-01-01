В Петербурге пройдёт премьера спектакля о Довлатове





Начало показа постановки – 18:00.

Главную роль исполнит Антон Горчаков, режиссёром постановки стала Алла Зимина.





Спектакль расскажет о том, как тексты Довлатова связаны с его судьбой и о становлении личности писателя паралельно с его персонажами.









Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Упсала-цирке состоится премьера инклюзивного спектакля . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





В воскресенье, 13 января, в театре “Мастерская” в Петербурге покажут спектакль ““Довлатов. Р.Р.S.”. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Северной столицы.