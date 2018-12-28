Смартфоны смогут определять передозировку наркотиков

Для выяснения результативности «Второго шанса» провели эксперимент среди почти 200 человек, которые употребляют тяжелые наркотики. Система предсказала симптомы почти со стопроцентным попаданием, говорится на сайте Университета Вашингтона.





Необычное приложение разработали американские ученые. Для использования нужно в него зайти, приложить один палец к микрофону, а другой – к динамику. Анализируя темп дыхания, приложения сообщит, все ли в порядке. Так, если дыхание слишком частое или медленное – это признак передозировки.