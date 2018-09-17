Россия вошла в десятку стран с высокой смертностью от неправильного питания





Верхнюю строчку в рейтинге занял Узбекистан. Здесь из ста тысяч человек от неправильного питания погибли 394 человека. На втором месте – Туркменистан (376). Ни третьем – Киргистан (350).





Далее расположились Украина, Молдова, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан, Казахстан. Десятку завершает Росиия.





Дело в том, что в этих странах в рационе преобладают жиры и соль. Люди почти не употребляют клетчатку, овощи и фрукты.





Самая низкая смертность от образа питания зафиксирована в Израиле и Испании.





Отметим, что исследование велось 26 лет – с 1990 года по 2016.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что специалисты назвали лучший тип питания на 2019 год . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).













Исследователи изучили смертность, связанную с образом питания, и изложили результаты в издании Daily Mail.