HeadHunter рассказал, за какую работу готовы платить больше всего в России

Помимо прочего, в десятку попали следующие вакансии: "Python-разработчик","командир воздушного судна», "директор по рекламе и маркетингу" и другие.









Чуть меньше зарабатывает «технический директор», он может получать от полумиллиона рублей в месяц. Правда, прежде специалисту нужно отработать по профессии как минимум шесть лет.Тройку лидеров замыкает «менеджер по продажам нефтепродуктов» с зарплатой в полмиллиона рублей. К слову, для вакансии не требуется опыт работы.