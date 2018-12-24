Лыжник, прогуливавшийся по Лахтинскому разливу, погиб по неизвестной причине





Петербуржец вышел в субботу на разлив, чтобы прогуляться на свежем воздухе. К слову, это делать запрещено, так как можно провалиться под лед. Но лыжника погубила не его неосторожность, а плохое самочувствие.Есть мнение, что мужчина начал плохо себя чувствовать и так не дождался помощи медиков и погиб на месте. Что именно с ним случилось – не уточняется. О смерти лыжника рассказывают пользователи социальной сети «Вконтакте», которые видели, как рядом с Лахтинским проливом стояли машины реанимации и МЧС.