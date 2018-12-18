Жителей Ленинградской области призывают утепляться этой ночью

Напоминаем, что синоптики также предупреждают заранее о метелях, которые застанут жителей региона в начале будущей недели.





Синоптики прогнозируют, что в регионе сильно похолодает. В районах температура воздуха опустится от минус шести до минус 11 градусов, а в некоторых местах и вовсе до минус 16. Известно, что в Ленинградской области выпадут осадки в виде снега, а также будет дуть сильный ветер. Он разгонится до 10 метров в секунду в темное время суток. Что касается погоды днем, то стоит ждать температуру до минус 9 градусов, а также ветер со скоростью до 9 метров в секунду, говорится в сообщении областного управления МЧС по Ленинградской области.