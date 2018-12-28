В Гатчине людей эвакуировали из торгового центра





Очевидцы разметили в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург” фото, на которых видно, что люди столпились у входа в торговый центр. Один из пользователей соцсетей с юмором отнёсся к ситуации. Он написал, что погода хорошая и лучше на свежем воздухе. “Нечего по торговым центрам бродить”, – отметил комментатор.





Пока инфомации о том, что стало причиной эвакуации, не поступало.





Напомним, что в мае прошлого года торговый центр “Кубус” в Гатчине закрыли и опечатали, поскольку он не соответствовал пожарным требованиям.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на проспекте Большевиков эвакуировали торговый центр " Смайл ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня вечером, 12 января, в ТЦ “Кубус” в Гатчине Ленинградской области произошла эвакуации сотрудников и посетилей. Об этом пишет “Мойка78”.