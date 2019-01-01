Бондаренко поездил по Санкт-Петербургу, чтобы оценить качество уборки снега

Рейд по город он устроил сегодня, 12 января. Чиновник хотел выяснить, насколько хорошо выполняют свою работу коммунальщики. Для Бондаренко было важно, чтобы убрали дороги, тротуары и дворы. Лучше всего, по мнению Бондаренко, убран Адмиралтейским районом – его он поставил в пример другим. Больше всего недовольств вызвал Центральный район, а Калининский и Выборгский получили оценку «удовлетворительно».«Троечникам» Бондаренко предложил лучше убирать снег у торговых центров, а также не забывать вывозить его, говорится в сообщении администрации города.