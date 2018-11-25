Баста исполнил желание девушки из Костромы, которая мечтала попасть на его концерт

Исполнить желание Маргариты взялись РИА Новости – они нашли контакты Басты и спросили, готов ли он взять на себя роль волшебника и исполнить желание фанатки. Рэпер сказал, что устроит все без проблем. Дело оставалось за малым – договориться с самой Маргаритой и ее родителями. Оказалось, что они не совсем готовы отпустить девушку.Мама девочки сослалась на сложное финансовое состояние в связи с подготовкой к экзаменам и другими факторами. Баста же, узнав про это, согласился взять на себя все расходы. Пока что неизвестно, поедет ли Маргарита в Москву на концерт или нет.