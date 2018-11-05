Возлюбленная Меркьюри станет богаче на 65 миллионов долларов в связи с успехом «Богемской рапсодии»

Мэри Остин, к слову, отказалась принимать участие в съемках фильма. Она не любит общаться с прессой.





Известно, что картина на данный момент собрала в прокате более 800 миллионов долларов. В своем завещании Фредди Меркьюри распорядился, чтобы «любовь всей его жизни» получала 18,25% доходов группы Queen и 75% доходов от его сольного творчества.Таким образом, Меркьюри обеспечил безбедное существование своей близкой подруге, с которой он поддерживал теплые отношении на протяжении всей жизни, говорится в издании Mirror.