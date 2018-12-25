Летом во дворах Петербурга начнут появляться спортивные площадки с тренажерами





Врио губернатора отметил, что комитеты по спорту и градостроительству будут заниматься инвентаризацией спортивных сооружений на собственых территориях. Также это поручено главам районов.





“Именно массовое занятие спортом – это самый главный тезис, который мы на себя берем”, – отметил Александр Беглов.





На днях Gazeta.SPb писала: Беглов заявил, что каждому району Санкт-Петербурга нужны зоны для собачьих прогулок . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Летом наступившего года на дворовых территориях домов в Санкт-Петербурге начнут возводить площадки с тренажерами и другими элементами для занятий спортом, передаёт “Фонтанка” со ссылкой на слова Александра Беглова.