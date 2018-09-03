Россиян предупредили о скором росте цен на продукты

Напоминаем, что в России увеличили НДС с 18% на 20%.









В первую очередь рост цен связывают с повышением НДС. Специалисты отмечают, что это – не единственная причина, но одна из основных. Так, например, повышение ставки Центробанком также повлияло на ценообразование.Известно, что изменится стоимость не только продукты, но также упаковки и оборудования. Стремительней всего цены изменятся в начале 2019 года – в феврале и марте, передает телеканал «360».