Двадцатилетний новобранец скончался после трех недель лечения в Петербурге





Сергей поступил в расположение авиабазы 16 декабря, почти сразу он заболел и был направлен в санчасть. В 20-х числах молодого человека перевели в Выборгский госпиталь – там его стали лечить от гайморита.





В новогоднюю ночь состояние Сергея резко ухудшилось – температура тела подскочила до 40 градусов. Его экстренно перевели в Петербург и уже там у новобранца нашли воспаление лёгких. В двух клиниках врачи пытались спасли его от пневмонии и плеврита, обнаруженного позже. Медики ввели больного в искусственную кому, но это не помогло. Сергей скончался на утре 12 января.





Причина смерти новобранца будет установлена после вскрытия. По этому факту проводится проверка.





Ранее Gazeta.SPb писала, что в Ленинградской области от воспаления легких умер солдат . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Трагически закончилась история болезни новобранца 1080-й смешанной авиабазы в Приозерском районе Сергея Ручкина – он погиб после нескольких недель течения болезни. Об этом сообщает 12 января “Фонтанка”.