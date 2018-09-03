Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно





Акция продлилась во всем новогодние праздники – с 25 декабря 2018 года по 10 января 2019 года. Дедов Морозов и Снегурочек сажали бесплатно в самолеты при наличии свободных мест на борту. Больше всего волшебных пассажиров было в Москве и Санкт-Петербурге.В общей сложности в акции приняло участие более двух тысяч человек. Это становится доброй традицией «Победы» - авиакомпания хочет устраивать бесплатные полеты каждый год. В 2017 году ничего не стали платить всего 385 человек, говорится в сообщении авиакомпании «Победы».