В ночь с 11 на 12 января с Дворцовой площади вывезли две тысячи кубометров снега





В темное время суток со всего города удалось собрать 57 кубометров снега. Для этого задействовали более 1,1 тысяч машин. Они убирались во всех районах Санкт-Петербурга. Для того, чтобы привести в порядок Дворцовую площадь, власти выделили 20 самосвалов – они боролись со снегом в течение нескольких часов.Весь снег и лед отвозят в снегоплавильные и снегоприемные пункты, говорится в сообщении комитета по благоустройству. Осадки с главных улиц города убирают преимущественно поздним вечером и ночью, чтобы не затруднять движение.