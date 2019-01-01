Дворники, убирающие снег на Блюхера, погубили дерево

На новость уже отреагировала пресс-секретарь комитета по благоустройству Ольга Гнездилова. Она пообещала разобраться в деталях дела.







Фото: Facebook





Все случилось в Калининском районе северной столицы. Пострадавшее дерево обнаружил сегодня, 12 января, местный житель. Петербуржец рассказал в социальной сети «Вконтакте», что дерево довольно давно украшало собой улицу – в этом году лесную красавицу нарядили в преддверии Нового года. Дети с родителями повесили на нее шарики и гирлянды. Одно неосторожное движение лишило горожан живой елки. Автор поста сообщает, что территория, на которой она росла, входит в ЗНОП.