Роспотребнадзор призвал не доверять случайным источникам: информация о заражённых мандаринах ложная





Ведомство призывает россиян не доверять случайным источникам и, если возникают сомнения в качестве продукта, обращаться в территориальные управления. Об этом собщается на сайте Роспотребнадзора.





Отмечается, что Роспотребнадзор постоянно проводит проверку фруктов – и мандаринов тоже – по критериям качества и безопасности. То есть ситуация под контролем. Причин верить сомнительной информации о зараженных гриппом цитрусах нет.





На днях Gazeta.SPb писала о том, что Роспотребнадзор запретит школьникам брать с собой еду из дома . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Роспотребнадзор 12 января опроверг сведения о зараженных гриппом мандаринах, передаёт “РИА Новости”.