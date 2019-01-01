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Резник инициирует парламентское расследование из-за некачественной уборки снега в Санкт-Петербурге
20:41
Тэги: уборка снега, расследования, резник
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