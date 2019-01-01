Резник инициирует парламентское расследование из-за некачественной уборки снега в Санкт-Петербурге

Напоминаем, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов критиковал качество уборки снега и раздал всем главам районов по «лопате Беглова».





Резник пишет, что поднимет вопрос о необходимости расследование на ближайшем собрании фракций ЗакСа, которое состоится 14 января. Он также утверждает, что его не устраивает позиция «надо убирать, а не расследовать». Резник убежден, что разобраться в вопросе просто необходимо, чтобы понять причины и найти виновных.На своей странице в Facebook он выложил несколько фотографий, на которых отчетливо видны итоги уборки - сугробы на Казанской улице, например, лежат нетронутыми.