СМИ опубликовали фотографии юной украинки, которая выпала из окна в Санкт-Петербурге

На некоторых фотографиях, которые опубликованы на странице погибшей, видно, что она ездила в Санкт-Петербург не в первый раз. Некоторые из них относятся к лету 2018 года – девушка улыбается на фоне достопримечательностей.





Выяснилось, что все случилось 10 января в одном из домов. Подросток поругалась с мамой и, чтобы напугать родительницу, взобралась на подоконник и начала угрожать, что выпрыгнет из окна. Скорее всего, девочка не собиралась ничего такого делать, если бы не случайность – украинка не смогла удержать равновесия и выпала из окна против своей воли. Получив травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась на месте.