Исследователи рассказали, как петербуржцы проводят выходные

Исследователи из развлекательной социальной сети “Фотострана” провели опрос среди жителей Северной столицы и выяснили, чем они предпочитают заниматься в свободные дни. Об этом сообщает представитель компании.





Оказалось, что 32% петербуржцев выбирает активность и общение: прогулки, встречи с друзьями, вылазки в кино и театр, походы на концерты, поездки за город.





Тем, что накопилось за неделю, занимаются 26% респондентов. Они выполняют дела по дому, кто-то делает то, что не успел завершить за неделю на работе.





Для родных и близких в выходные отводит время 21% опрошенных – они проводят время с семьёй или любимыми.





Ещё 13% жителей Петербурга предпочитают в субботу и воскресенье заниматься любимым хобби или личным проектом.





Оставшаяся часть респондентов рассказала, что выходные у них выпадают на другие дни.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, на что обращают внимание петербуржцы при знакомстве . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



