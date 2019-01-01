Петербургские учителя в выходной день пошли убирать территорию школ

Напоминаем, что в северной столице продолжают ежедневную борьбу против снега. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже не раз критиковал качество уборки.









Вместо того, чтобы отдыхать дома, учителя несколько петербургских школ вышли убирать снег сегодня, 12 января. Энтузиазма особо не видно – педагоги, с которыми удалось поговорить «Фонтанке», утверждают, что их «призвали» убираться, так как пришло «распоряжение из районной администрации». Местные чиновники утверждают, что никаких указов не раздавали, а учителя вышли на субботник добровольно.