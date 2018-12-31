В Гатчинском районе в результате ДТП пострадали семь человек

Известно, что водитель «Мицубиши» выехал на встречную полосу, когда на него наехал «Фольксваген». Страшное столкновение случилось примерно в половину первого дня. В обеих машинах, помимо водителей, находились пассажиры.Так, в «Фольксвагене» сидели пять человек, включая того, кто сидел за рулем. В «Мицубиши» - как минимум водитель и один пассажир. Среди пострадавших есть трое детей. Всех уже доставили в медицинское учреждение, где за их жизни борются врачи. Информация об их состоянии не уточняется, говорится в сообщении отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.