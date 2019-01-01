Чиновница, критично высказавшаяся о санитарном состоянии больницы, проведёт в ней уборку





В уборке примут участие работники медучреждения, волонтёры, а также сорудники департамента здравоохранения.





Напомним, что накануне на встрече с персоналом струнинской больницы в ответ на жалобы медработников на плохое оснащение и иные проблемы чиновница посоветовала им обратить внимание на грязные полы и помыть их.





Недавно Gazeta.SPb писала, что чиновница, которая отправила не тех детей в Турцию, ушла в отставку . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



