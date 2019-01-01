Для устранения последствий ДТП в Янино-1 привлекли спасателей





Звонок спасателям поступил ближе к 10 часам утра – они незамедлительно выехали на место, чтобы помочь пострадавшим в серьезном ДТП.Известно, что в поселке Янино-1 столкнулись две машины, из которых своими силами не могли выбраться пассажиры, так как из зажало в салоне. Ко всему прочего, машины начали дымиться. Хорошо, что спасатели вовремя прибыли и оказали помощь. Остается неизвестным, есть ли пострадавшие в жуткой аварии, а также не уточняется, что стало причиной столкновения. Информацией поделилась пресс-служба главного управления МЧС по Ленинградской области.