Посетителей торгового центра «Кубус» в Гатчине эвакуировали

Многие пришли в «Кубус» за покупками, ведь сегодня как никак выходной – суббота. Шоппинг обернулся не совсем благополучно, ведь горожанам пришлось покидать тележки и выбранные товары, чтобы эвакуироваться. О случившемся рассказали очевидцы.Под постом собралось множество комментариев – так, один из пользователей пишет, что «нечего по торговым центрам бродить, лучше на свежем воздухе». Как на эвакуацию отреагировали сами посетители остается только догадываться. Что стало причиной инцидента – остается неизвестным. Также непонятно, пустили ли людей обратно.