В Петергофе из-за прорыва трубы дорога превращается в каток





Последствия аварии оказались впечатляющими – проезжую часть затопило водой настолько, что автомобили ездят по колёса в жидкой смеси. Очевидцы говорят, что по дороге течёт ручей, и ищут пути обхода вброд.





Сообщается, что с пяти вечера на объекте работают специалисты. Они устраняют прорыв диаметром 700 мм. Отмечается, что холодная вода в близлежащие дома будет подаваться, несмотря на аварию.





Однако, если ближе к ночи станет холоднее, дорога может превратиться в каток. Не допустить этого обещает Водоканал.





Недавно Gazeta.SPb писала, что на улице Солдата Корзуна прорвало трубу: пар снижает видимость на перекрестке с пр. Ветеранов . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 12 января, после обеда прорвало трубу на Чебышевской улице в Петергофе. Об этом пишет “Фонтанка”.