В блокадном параде примут участие более 400 кадетов-отличников

Всего в марше поучаствуют более двух с половиной тысяч военнослужащих, говорится в сообщении Западного Военного округа. Петербуржцы смогут увидеть 80 образцов военной и специальной техники. Организаторы обещают зрелищность и незабываемость мероприятия.





В строю будут стоять воспитанники различных петербургских военных учебных заведений – Суворовского и Нахимовских военных училищ, Кадетского военного корпуса, Кронштадтского морского военного кадетского корпуса, а также юнармецы. Участие в параде – большая честь для молодых парней, до него допускаются только отличники и правнуки защитников нашего города.