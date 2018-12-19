Четырбок хочет, чтобы власти обратили внимание на деятельность портала «Наш Санкт-Петербург»

Чиновник подписал петицию с просьбой реформировать портал «Наш Санкт-Петербург». Четырбок уверен, что городу необходим подобный ресурс, но не в том виде, в котором он существует. Сейчас, говорит депутат, он стал «машиной для сведения счетов» с госслужащими, хотя создавался совсем для другого.«Наш Санкт-Петербург» должен помогать горожанам обращаться к властям с замечаниями и предложениями. Также Четырбок считает, что необходимо запретить анонимные обращения, которые чаще всего является ложью и клеветой. Своим мнение депутат ЗакСа поделился в Telegram-канале.