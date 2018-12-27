На пути из Выборга в Петербург остановилась “Ласточка"





Причиной остановки стала техническая неисправность, которую специалистам удалось устранить уже через час. Во время ремонтных работ пассажираи поезда предложили воспользоваться альтернативными видами транспорта.





Примерно в половину шестого “Ласточка” продолжила движение. В Петербурге она ожидается с часовым опозданием.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что на пути из Петербурга в Карелию сломался поезд “ Ласточка ”. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 12 января, примерно в половину пятого вечера поезд “Ласточка”, следовавший по маршруту “Выборг – Санкт-Петербург”, был вынужден остановиться, передаёт Октябрьская железная дорога.