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«Метрострой» завершил строительство перегонной тоннеля до станции «Горный институт»

19:09
Тэги: метро, горный институт
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Тэги: метро, горный институт



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