«Метрострой» завершил строительство перегонной тоннеля до станции «Горный институт»

Стало известно, что готов перегонный тоннель Лахтинско-Правобережной линии до шахты от станции «Горный институт». Этот участок будут использовать сначала как конечную станцию – вагон сможет разворачиваться и ехать в обратную сторону. Затем, когда достроят «Шкиперску», тоннель будет выполнять функцию перегонного тоннеля, говорится в сообщении ОАО «Метрострой».





Напоминаем, что с лета 2018 года рабочие смогли пройти более 1,2 метров тоннеля. В ближайшее время они должны будут соорудить еще несколько перегонных тоннелей.



